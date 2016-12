Wine, Sweet Wine I admit I have a particular connection to sweet taste and I am perfectly aware this is something many will not agree with me. I understand the passion for sweet taste is irresistible to many, for some it is even a sort of … [more]

Vino, Dolce Vino Ammetto di avere un rapporto particolare con il gusto dolce e sono perfettamente consapevole non sarà condiviso da molti. So bene che la passione per il gusto dolce è irresistibile per molti, per alcuni è perfino … [continua]