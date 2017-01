Limpido e cristallino, giallo ambra brillante. Limpido e cristallino, giallo ambra brillante.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante con aromi di cacao, miele, canditi, nocciola, tabacco, fico secco, pralina, vaniglia, scatola di sigari, scorza d'agrume con pungenza dell'alcol quasi impercettibile.

Sapori intensi con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di cacao, canditi, miele e pralina.

Distillato in alambicco discontinuo "Charentais". Unione di due brandy da vini Trebbiano Romagnolo annata 1991 e provenienti da due aree diverse. Matura in botti di rovere di Limousin e Allier.