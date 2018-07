Rosa tenue intenso e sfumature rosa ciliegia, trasparente, perlage fine e persistente. Rosa tenue intenso e sfumature rosa ciliegia, trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito e gradevole, apre con note di ciliegia, lampone e mirtillo seguite da aromi di mela, crosta di pane, fragola e ciclamino.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e mela,

Rifermentazione in bottiglia sui propri lieviti per 12 mesi.