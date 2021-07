Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo verdolino intenso e sfumature giallo verdolino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, glicine e pera seguite da aromi di biancospino, mandarino, ginestra, ananas, kiwi, litchi e pesca. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, glicine e pera seguite da aromi di biancospino, mandarino, ginestra, ananas, kiwi, litchi e pesca.

Attacco effervescente con un piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco effervescente con un piacevole accenno di dolcezza, comunque equilibrato dall'alcol, corpo leggero, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e mandarino. Finale persistente con ricordi di mela, pera e mandarino.

Rifermentazione in autoclave per 90 giorni. Rifermentazione in autoclave per 90 giorni.