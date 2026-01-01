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  Aglianico del Taburno Rosato TabaRosa 2024, Fontanavecchia (Italy)

Aglianico del Taburno Rosato TabaRosa 2024

Fontanavecchia (Italy)

Aglianico del Taburno (Campania)
Aglianico
Rose Wine Rose Wine Score: ✧✧✧

Aglianico del Taburno (Campania)
Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e susina seguite da aromi di rosa, ciclamino, mora, melagrana e pesca.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina.

4 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.

Alcohol: 13.5%

Pasta with fish, Sauteed white meat, Sauteed fish, Fish soups, Mushroom soups

Suggested glass Young and Crisp Rose Wines 12 °C
(53 °F)
(Young and Crisp Rose Wines)

April 2026


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