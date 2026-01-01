|
Aglianico del Taburno Rosato TabaRosa 2024
Aglianico del Taburno (Campania)
|
Aglianico
| Rose Wine
|Score: ✧✧✧✭
|
Rosa ciliegia chiaro e sfumature rosa ciliegia, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e susina seguite da aromi di rosa, ciclamino, mora, melagrana e pesca.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e susina.
4 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.
|
|
Alcohol: 13.5%
|
Pasta with fish, Sauteed white meat, Sauteed fish, Fish soups, Mushroom soups
|
|Suggested glass
|
12 °C
(53 °F)
|(Young and Crisp Rose Wines)
|
|April 2026