Limpida, cristallina, colore ambra brillante.

Intensa, pulita, gradevole e raffinata con aromi di prugna secca, viola appassita, nocciola, miele, vaniglia, confettura di amarene, cioccolato e tabacco, con pungenza dell'alcol quasi impercettibile.

Sapori intensi con pungenza dell'alcol percettibile e che tende a dissolversi rapidamente, dolcezza percettibile, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di prugna secca, miele, confettura di amarene e cioccolato.

Distillata in alambicco discontinuo a bagnomaria. Maturata per 12 mesi in botti di rovere.