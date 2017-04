Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, fragola, vaniglia, tabacco, pepe nero, cannella, cacao, pepe nero e macis. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e violetta seguite da aromi di lampone, rosa, fragola, vaniglia, tabacco, pepe nero, cannella, cacao, pepe nero e macis.

Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e lampone.

24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia. 24 mesi in botte, 12 mesi in bottiglia.