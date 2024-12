Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2014 Ricci Curbastro (Italia) Franciacorta (Lombardia) Pinot Nero (65%), Chardonnay (35%) Vino Spumante/Frizzante Punteggio: ✧✧✧✧✧

Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, banana e crosta di pane seguite da aromi di pompelmo, melone, mandarino, pera, ananas, susina, pesca, nocciola, burro, brioche, pralina, cera d'api, minerale e un accenno di vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mela, banana e crosta di pane seguite da aromi di pompelmo, melone, mandarino, pera, ananas, susina, pesca, nocciola, burro, brioche, pralina, cera d'api, minerale e un accenno di vaniglia.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e pompelmo. Finale molto persistente con lunghi ricordi di mela, banana e pompelmo.

Una piccola parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per almeno 60 mesi. Una piccola parte del vino base fermenta in barrique. Rifermentazione in bottiglie e affinamento sui propri lieviti per almeno 60 mesi.



Alcol: 12,5%

Pasta con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Pesce stufato con funghi

Calice consigliato 10 °C (Spumanti Metodo Classico Maturi e Millesimati)

Dicembre 2024

Altre Annate DiWineTaste Lettori 2008 ✧✧✧✧✧ Dicembre 2017 -- 2009 ✧✧✧✧✧ Aprile 2019 -- 2010 ✧✧✧✧✧ Giugno 2021 -- 2012 ✧✧✧✧✧ Settembre 2022 -- 2014 ✧✧✧✧✧ Dicembre 2024 --