Cirò Bianco Mare Chiaro 2024
Cirò (Calabria)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela verde, pesca e biancospino seguite da aromi di ginestra, ananas, pera, cedro, susina e papaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela verde, pesca e ananas.
4 mesi in vasche d'acciaio.
Alcol: 13%
Pasta con crostacei, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Latticini
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Agosto 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧❂
| Dicembre 2022
| --
|2024
| ✧✧✧✧❂
| Agosto 2025
| --