Gemella 2024
(Toscana)
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva spina, pesca e sambuco seguite da aromi di ginestra, ortica, ananas, pera, mela, pompelmo e foglia di pomodoro.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e ananas.
6 mesi in vasche d'acciaio, 3 mesi in bottiglia.
Alcol: 12,5%
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Crostacei saltati, Pesce saltato
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Agosto 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2008
| ✧✧✧✧
| Maggio 2009
| ✧✧✧✧✭
|2009
| ✧✧✧✧
| Novembre 2010
| --
|2010
| ✧✧✧✧
| Maggio 2011
| ✧✧✧✧
|2011
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2012
| --
|2012
| ✧✧✧✧
| Luglio 2014
| --
|2013
| ✧✧✧✧
| Agosto 2014
| --
|2014
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2015
| --
|2016
| ✧✧✧✧
| Maggio 2017
| --
|2017
| ✧✧✧✧
| Novembre 2018
| --
|2018
| ✧✧✧✧
| Novembre 2019
| --
|2020
| ✧✧✧✧
| Agosto 2022
| --
|2021
| ✧✧✧✧
| Agosto 2022
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Agosto 2025
| --