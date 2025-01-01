|
Pecorello 2024
(Calabria)
|
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e agrumi seguite da aromi di biancospino, ginestra, pesca, susina, ananas, nespola, tiglio e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e pesca.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13%
|
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce saltato, Crostacei saltati, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Agosto 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2022
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Agosto 2025
| --