Rosa buccia di cipolla brillante e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e pesca seguite da aromi di ciclamino, rosa, fragola e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e pesca.

Maturazione in vasche d'acciaio.


