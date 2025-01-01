|
Cirò Rosé Mabilia 2024
Cirò (Calabria)
Rosa buccia di cipolla brillante e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e pesca seguite da aromi di ciclamino, rosa, fragola e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e pesca.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 13%
Pasta con pesce, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Zuppe di legumi, Zuppe di pesce
|Calice consigliato
12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
|Agosto 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✭
| Dicembre 2022
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Agosto 2025
| --