Rosa buccia di cipolla chiaro e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente. Rosa buccia di cipolla chiaro e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e lampone seguite da aromi di ciclamino, rosa, pesca, susina e mirtillo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e lampone seguite da aromi di ciclamino, rosa, pesca, susina e mirtillo.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone. Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.

Circa 3 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia. Circa 3 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.

