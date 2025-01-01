|
Gemella Rosato 2024
(Toscana)
|
Rosa buccia di cipolla chiaro e sfumature rosa buccia di cipolla, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e lampone seguite da aromi di ciclamino, rosa, pesca, susina e mirtillo.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.
Circa 3 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 12%
|
Zuppe di pesce, Pasta con pesce e crostacei, Carne bianca saltata, Pesce saltato, Latticini
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
|
|Agosto 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2018
| ✧✧✧
| Novembre 2019
| --
|2020
| ✧✧✧✭
| Luglio 2022
| --
|2021
| ✧✧✧✭
| Luglio 2022
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Agosto 2025
| --