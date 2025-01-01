|
Pescanera 2024
(Calabria)
|
Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e pesca seguite da aromi di garofano, ciclamino, bergamotto, lampone, pompelmo rosa e susina.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e pesca.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13%
|
Pasta con pesce e funghi, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Zuppe di funghi, Latticini
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Rosati Giovani e Freschi)
|
|Agosto 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2021
| ✧✧✧✧
| Dicembre 2022
| --
|2024
| ✧✧✧✧
| Agosto 2025
| --