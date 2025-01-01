Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, trasparente. Rosa tenue brillante e sfumature rosa tenue, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e pesca seguite da aromi di garofano, ciclamino, bergamotto, lampone, pompelmo rosa e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e pesca.

Maturazione in vasche d'acciaio.


