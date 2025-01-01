|
San Gimignano Vin Santo 2014
San Gimignano (Toscana)
Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca, San Colombano
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e albicocca secca seguite da aromi di confettura di pesche, dattero, canditi, caramello, scorza d'agrume, nocciola, mandorla, miele, zafferano, cuoio e vaniglia.
Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e albicocca secca.
Oltre 4 anni in caratelli.
Alcol: 17,5%
Pasticceria secca, Crostate di frutta secca, Formaggi stagionati
15 °C
|Altre Annate
|2008
| ✧✧✧✧✭
| Ottobre 2021
| --
|2014
| ✧✧✧✧✭
| Agosto 2025
| --