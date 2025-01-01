Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e albicocca secca seguite da aromi di confettura di pesche, dattero, canditi, caramello, scorza d'agrume, nocciola, mandorla, miele, zafferano, cuoio e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e albicocca secca seguite da aromi di confettura di pesche, dattero, canditi, caramello, scorza d'agrume, nocciola, mandorla, miele, zafferano, cuoio e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e albicocca secca. Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e albicocca secca.

Oltre 4 anni in caratelli. Oltre 4 anni in caratelli.

