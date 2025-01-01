Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIII
  San Gimignano Vin Santo 2014, Guicciardini Strozzi (Italia)

San Gimignano Vin Santo 2014

Guicciardini Strozzi (Italia)

San Gimignano (Toscana)
Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca, San Colombano
Vino Dolce/Passito Vino Dolce/Passito Punteggio: ✧✧✧✧


Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, fico secco e albicocca secca seguite da aromi di confettura di pesche, dattero, canditi, caramello, scorza d'agrume, nocciola, mandorla, miele, zafferano, cuoio e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato, corpo pieno, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di uva passa, fico secco e albicocca secca.

Oltre 4 anni in caratelli.

Alcol: 17,5%

Pasticceria secca, Crostate di frutta secca, Formaggi stagionati

Calice consigliato Vini Dolci e Passiti 15 °C
(Vini Dolci e Passiti)

Agosto 2025


Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2008   ✧✧✧✧     Ottobre 2021       --    
2014   ✧✧✧✧     Agosto 2025       --    

Altri vini di Guicciardini Strozzi 


