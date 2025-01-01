|
Antenata 2020
(Toscana)
|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, iris, mirtillo, cipria, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena.
Circa 16 mesi in notte, 12 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Selvaggina, Carne arrosto, Brasati e stufati di carne, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Agosto 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2007
| ✧✧✧✧✭
| Maggio 2011
| --
|2009
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2012
| --
|2010
| ✧✧✧✧✭
| Agosto 2014
| --
|2013
| ✧✧✧✧✭
| Maggio 2017
| --
|2015
| ✧✧✧✧✭
| Novembre 2019
| --
|2018
| ✧✧✧✧✭
| Agosto 2022
| --
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Agosto 2025
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Luglio 2025
| --