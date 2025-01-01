Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, iris, mirtillo, cipria, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ribes, prugna e amarena seguite da aromi di viola appassita, iris, mirtillo, cipria, cioccolato, tabacco, liquirizia, cannella, macis, pepe rosa, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena. Finale persistente con ricordi di ribes, prugna e amarena.

Circa 16 mesi in notte, 12 mesi in bottiglia. Circa 16 mesi in notte, 12 mesi in bottiglia.

