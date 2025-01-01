|
Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Ripe del Falco 2017
Cirò (Calabria)
Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, mora e amarena seguite da aromi di viola appassita, rosa appassita, carruba, cacao, sottobosco, cannella, tabacco, rabarbaro, pepe nero, macis, liquirizia, cuoio, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, mora e amarena.
6 mesi in vasche d'acciaio, 18 mesi in botte, 72 mesi in vasche di cemento.
Alcol: 14,5%
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi e Molto Maturi)
|Agosto 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|1991
| ✧✧✧✧✭
| Numero 39, Marzo 2006
| --
|2013
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2022
| --
|2017
| ✧✧✧✧✧
| Agosto 2025
| --