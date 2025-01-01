Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, mora e amarena seguite da aromi di viola appassita, rosa appassita, carruba, cacao, sottobosco, cannella, tabacco, rabarbaro, pepe nero, macis, liquirizia, cuoio, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, mora e amarena seguite da aromi di viola appassita, rosa appassita, carruba, cacao, sottobosco, cannella, tabacco, rabarbaro, pepe nero, macis, liquirizia, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, mora e amarena. Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, mora e amarena.

6 mesi in vasche d'acciaio, 18 mesi in botte, 72 mesi in vasche di cemento. 6 mesi in vasche d'acciaio, 18 mesi in botte, 72 mesi in vasche di cemento.

