Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, cipria, cannella, liquirizia, macis, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, cipria, cannella, liquirizia, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e lampone. Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e lampone.

2 anni in botte, 1 anno in bottiglia. 2 anni in botte, 1 anno in bottiglia.

