Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vallocaia 2020
Vino Nobile di Montepulciano (Toscana)
Sangiovese (95%), Colorino (5%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧✧
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, cipria, cannella, liquirizia, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e lampone.
2 anni in botte, 1 anno in bottiglia.
Alcol: 14,5%
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Agosto 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2010
| ✧✧✧✧✭
| Agosto 2014
| --
|2013
| ✧✧✧✧✭
| Maggio 2017
| --
|2015
| ✧✧✧✧✭
| Novembre 2019
| --
|2016
| ✧✧✧✧✧
| Agosto 2022
| --
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Agosto 2025
| --
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Luglio 2025
| --