Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIII
×
Prima Pagina Eventi Guida dei Vini Vino del Giorno Aquavitae Guida ai Luoghi del Vino Podcast Sondaggi EnoGiochi EnoForum Il Servizio del Vino Alcol Test
DiWineTaste in Twitter DiWineTaste in Instagram DiWineTaste Mobile per Android DiWineTaste Mobile per iOS Diventa Utente Registrato Abbonati alla Mailing List Segnala DiWineTaste a un Amico Scarica la DiWineTaste Card
Chi Siamo Scrivici Arretrati Pubblicità Indice Generale
Informativa sulla Riservatezza
 
☰ Menu



 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

  Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vallocaia 2020, Bindella (Italia)

Vino Nobile di Montepulciano Riserva Vallocaia 2020

Bindella (Italia)

Vino Nobile di Montepulciano (Toscana)
Sangiovese (95%), Colorino (5%)
Vino Rosso Vino Rosso Punteggio: ✧✧✧✧✧

Vino Nobile di Montepulciano (Toscana)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, lampone, mirtillo, mora, cioccolato, tabacco, cipria, cannella, liquirizia, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e lampone.

2 anni in botte, 1 anno in bottiglia.

Alcol: 14,5%

Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati

Calice consigliato Vini Rossi Corposi o Maturi 18 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)

Agosto 2025


 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2010   ✧✧✧✧     Agosto 2014       --    
2013   ✧✧✧✧     Maggio 2017       --    
2015   ✧✧✧✧     Novembre 2019       --    
2016   ✧✧✧✧✧     Agosto 2022       --    
2020   ✧✧✧✧✧     Agosto 2025       --    
2021   ✧✧✧✧✧     Luglio 2025       --    

Altri vini di Bindella 


Disponibile anche dal cellulare: https://www.DiWineTaste.com/mobile

Elenco dei Vini



I Sondaggi di DiWineTaste
Nella scelta di un vino, quant'è importante la denominazione?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Quale tipo di vino preferisci consumare nel mese di Agosto?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Dove preferisci acquistare il vino?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   


☰ Menu

Informativa sulla Riservatezza

Scarica la tua DiWineTaste Card gratuita  :  Controlla il tuo Tasso Alcolemico  :  Segui DiWineTaste Segui DiWineTaste su Twitter Segui DiWineTaste su Instagram

Scarica DiWineTaste
Copyright © 2002-2025 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste.
♦ DiWineTaste è composto con 2ε dal 2002 ♦