|
Alto Adige Santa Maddalena Classico Huck am Bach 2023
(Alto Adige)
|
Schiava (90%), Lagrein (10%)
| Vino Rosso
|Punteggio: ✧✧✧✧
|
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, fragola e lampone seguite da aromi di rosa, violetta, ciclamino, prugna, mirtillo, mandorla amara e un accenno di vaniglia.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.
Maturazione in botte.
|
|
Alcol: 13%
|
Affettati, Pasta con carne e funghi, Carne saltata, Latticini
|
|Calice consigliato
|
17 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2002
| ✧✧✧✭
| Febbraio 2004
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2023
| --
|2023
| ✧✧✧✧
| Settembre 2025
| --