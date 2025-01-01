Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIII
  Vesuvio Piedirosso Fuocoallegro 2022, Casa Setaro (Italia)

Vesuvio Piedirosso Fuocoallegro 2022

Casa Setaro (Italia)

Vesuvio (Campania)
Piedirosso
Vino Rosso Vino Rosso Punteggio: ✧✧✧✧

Vesuvio (Campania)
Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, prugna e violetta seguite da aromi di geranio, lampone, carruba, cioccolato, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di amarena, prugna e lampone.

12 mesi in anfora e botte, 2 mesi in bottiglia.

Alcol: 13%

Paste ripiene con carne, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi

Calice consigliato Vini Rossi Corposi o Maturi 17 °C
(Vini Rossi Corposi o Maturi)

Settembre 2025


