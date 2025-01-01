|
Alto Adige Lagrein Perl 2023
(Alto Adige)
Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, cacao, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di amarena, mora e prugna.
Maturazione in botte.
Alcol: 13,5%
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Settembre 2025