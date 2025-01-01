Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, cacao, tabacco, macis, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di amarena, mora e prugna seguite da aromi di violetta, mirtillo, cacao, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di amarena, mora e prugna. Finale persistente con ricordi di amarena, mora e prugna.

Maturazione in botte. Maturazione in botte.

