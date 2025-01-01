|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso granato, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e viola appassita seguite da aromi di mirtillo, mora, carruba, cacao, tabacco, liquirizia, catrame, cuoio, macis, sottobosco, grafite, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di prugna, amarena e mirtillo.
24 mesi in barrique, 12 mesi in vasche d'acciaio, almeno 3 mesi in bottiglia.