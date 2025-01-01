|
Valle d'Aosta Chardonnay 2024
(Valle d'Aosta)
|
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di ginestra, susina, cedro, pera e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di banana, mela e susina.
3 mesi in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 14%
|
Antipasti di crostacei, Risotto con crostacei, Sformati di verdure, Pesce saltato, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2010
| ✧✧✧✭
| Ottobre 2011
| --
|2019
| ✧✧✧
| Novembre 2020
| --
|2024
| ✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --