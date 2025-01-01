Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIII
  Valle d'Aosta Chardonnay 2024, Les Crêtes (Italia)

Valle d'Aosta Chardonnay 2024

Les Crêtes (Italia)

(Valle d'Aosta)
Chardonnay
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧

(Valle d'Aosta)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di ginestra, susina, cedro, pera e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di banana, mela e susina.

3 mesi in vasche d'acciaio.

Alcol: 14%

Antipasti di crostacei, Risotto con crostacei, Sformati di verdure, Pesce saltato, Latticini

Calice consigliato Vini Bianchi Giovani e Freschi 10 °C
(Vini Bianchi Giovani e Freschi)

Settembre 2025


