Alto Adige Valle Isarco Silvaner Liebrain 2024
(Alto Adige)
Giallo paglierino chiaro e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di pesca, mela verde e pera seguite da aromi di ginestra, acacia, biancospino, melone, susina, aneto e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di pesca, mela verde e pera.
Maturazione in vasche d'acciaio.
Alcol: 13%
Antipasti di crostacei e verdure, Risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato, Uova, Latticini
|Calice consigliato
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|Settembre 2025