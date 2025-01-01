Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di susina, pompelmo e cedro seguite da aromi di biancospino, ananas, mela, pera, pesca e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di susina, pompelmo e cedro.

Almeno 8 mesi in vasche d'acciaio, almeno 12 mesi in bottiglia.


