|
Alto Adige Kerner Puntscheit 2024
(Alto Adige)
|
Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pesca e ginestra seguite da aromi di biancospino, ananas, pera, albicocca, pompelmo, susina, sambuco e noce moscata.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pesca e ananas.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con pesce e verdure, Pesce saltato, Uova, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Settembre 2025