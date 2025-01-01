Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna secca, confettura di amarena e viola appassita seguite da aromi di rosa appassita, confettura di more, carruba, cacao, tabacco, liquirizia, cuoio, sottobosco, catrame, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna secca, confettura di amarene e e confettura di more.

30 mesi in barrique, almeno 6 mesi in bottiglia.


