|
Alto Adige Pinot Nero Riserva Thalman 2022
(Alto Adige)
|
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e rosa seguite da aromi di garofano, fragola, lampone, cioccolato, cannella, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola.
Circa 1 anno in barrique.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Carne alla griglia, Carne arrosto, Stufati di carne con funghi, Formaggi
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Ottobre 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --