Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e rosa seguite da aromi di garofano, fragola, lampone, cioccolato, cannella, tabacco, macis, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, prugna e rosa seguite da aromi di garofano, fragola, lampone, cioccolato, cannella, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola. Finale persistente con ricordi di ciliegia, prugna e fragola.

Circa 1 anno in barrique. Circa 1 anno in barrique.

