Alto Adige Pinot Nero Riserva Maglen 2022
(Alto Adige)
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, fragola e rosa seguite da aromi di garofano, lampone, prugna, cioccolato, china, cannella, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.
12 mesi in barrique, 6 mesi in vasche di cemento, almeno 6 mesi in bottiglia.
Alcol: 13,5%
Paste ripiene con carne e funghi, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Stufati di carne bianca, Formaggi
|Calice consigliato
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|Settembre 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2020
| ✧✧✧✧✭
| Giugno 2023
| --
|2021
| ✧✧✧✧✭
| Dicembre 2024
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --