Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di ciliegia, fragola e rosa seguite da aromi di garofano, lampone, prugna, cioccolato, china, cannella, tabacco, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, fragola e lampone.

12 mesi in barrique, 6 mesi in vasche di cemento, almeno 6 mesi in bottiglia.


