|
Alto Adige Grieser Lagrein Riserva Prestige 2022
(Alto Adige)
|
Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, ribes, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e mentolo.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna.
Circa un anno in botte e barrique.
|
|
Alcol: 13,5%
|
Selvaggina, Carne arrosto, Stufati e brasati di carne con funghi, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
18 °C
|(Vini Rossi Corposi o Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Ottobre 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --