Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente. Rosso rubino cupo e sfumature rosso rubino, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, ribes, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di mora, amarena e violetta seguite da aromi di prugna, mirtillo, ribes, cacao, tabacco, cipria, liquirizia, cuoio, macis, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, corpo pieno, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna. Finale persistente con ricordi di mora, amarena e prugna.

Circa un anno in botte e barrique. Circa un anno in botte e barrique.

