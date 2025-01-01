Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, nespola, cedro, pesca, pera e ananas. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e biancospino seguite da aromi di ginestra, camomilla, nespola, cedro, pesca, pera e ananas.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di mela, susina e nespola. Finale persistente con ricordi di mela, susina e nespola.

3 mesi in vasche d'acciaio. 3 mesi in vasche d'acciaio.

