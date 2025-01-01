Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo dorato intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di susina, mela e biancospino seguite da aromi di ginestra, melone, pera, cedro, ananas, pesca, menta e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di susina, mela e melone.

6 mesi in anfora e botte, 2 mesi in bottiglia.


