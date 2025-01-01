Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, litchi, banana, ananas, frutto della passione, mango, pompelmo, mela, melone, pera, salvia e anice stellato.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di uva, pesca e litchi.

Maturazione in vasche d'acciaio.


