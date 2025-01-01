|
Alto Adige Gewürztraminer Kleinstein 2024
(Alto Adige)
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, litchi, banana, ananas, frutto della passione, mango, pompelmo, mela, melone, pera, salvia e anice stellato.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di uva, pesca e litchi.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Pasta con funghi e pesce, Crostacei alla griglia, Pesce stufato con funghi, Carne bianca stufata con funghi
|
|Calice consigliato
|
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2002
| ✧✧✧✧
| Febbraio 2004
| --
|2022
| ✧✧✧✧
| Ottobre 2023
| --
|2024
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --