|
Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2023
(Alto Adige)
|
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, litchi, albicocca, ananas, mango, mela, melone, pera, noce moscata, salvia, zafferano e zenzero.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva, pesca e frutto della passione.
Maturazione in vasche d'acciaio. Almeno 3 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Carne bianca arrosto, Crostacei alla griglia, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2002
| ✧✧✧✧✧
| Numero 15, Gennaio 2004
| --
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Giugno 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2024
| --
|2023
| ✧✧✧✧✧
| Settembre 2025
| --