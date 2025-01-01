Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, litchi, albicocca, ananas, mango, mela, melone, pera, noce moscata, salvia, zafferano e zenzero. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva, pesca e rosa bianca seguite da aromi di acacia, ginestra, frutto della passione, litchi, albicocca, ananas, mango, mela, melone, pera, noce moscata, salvia, zafferano e zenzero.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva, pesca e frutto della passione. Finale molto persistente con lunghi ricordi di uva, pesca e frutto della passione.

Maturazione in vasche d'acciaio. Almeno 3 mesi in bottiglia. Maturazione in vasche d'acciaio. Almeno 3 mesi in bottiglia.

