Giallo paglierino intenso e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, kiwi e mandarino seguite da aromi di biancospino, crosta di pane, cedro, susina e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, kiwi e mandarino.

Prodotto con il metodo Martinotti.


