Rosa salmone brillante e sfumature rosa salmone, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e fragola seguite da aromi di geranio, garofano, ciclamino, melagrana, mirtillo e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.

6 mesi in vasche d'acciaio, 2 mesi in bottiglia.


