Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, cedro e crosta di pane seguite da aromi di ginestra, biancospino, pera, susina, ananas, mandarino e minerale.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, cedro e pera.

Rifermentazione in bottiglia e affinamento sui propri lieviti per 30 mesi.


