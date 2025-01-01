Rosa salmone brillante e sfumature rosa salmone, trasparente. Rosa salmone brillante e sfumature rosa salmone, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mora e rosa seguite da aromi di garofano, ciclamino, corbezzolo, lampone, fragola, mirtillo e susina. Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, mora e rosa seguite da aromi di garofano, ciclamino, corbezzolo, lampone, fragola, mirtillo e susina.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, mora e corbezzolo. Finale persistente con ricordi di ciliegia, mora e corbezzolo.

3 mesi in vasche d'acciaio. 3 mesi in vasche d'acciaio.

