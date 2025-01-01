|
Valle d'Aosta Pinot Nero 2023
(Valle d'Aosta)
Rosso rubino brillante e sfumature rosso rubino, abbastanza trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e arancia rossa seguite da aromi di geranio, ciclamino, fragola, melagrana e susina.
Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole freschezza.
Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e fragola.
6 mesi in vasche d'acciaio.
Alcol: 13%
Pasta con funghi, Affettati, Carne saltata, Carne bianca arrosto, Pesce alla griglia
|Calice consigliato
17 °C
|(Vini Rossi Giovani)
|Settembre 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2010
| ✧✧✧
| Ottobre 2011
| --
|2019
| ✧✧✧✭
| Novembre 2020
| --
|2021
| ✧✧✧✭
| Marzo 2023
| --
|2023
| ✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --