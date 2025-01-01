|
Alto Adige Sauvignon Riserva Greel 2022
(Alto Adige)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e fiori di sambuco seguite da aromi di biancospino, ortica, mela, ananas, pera, pompelmo, susina, foglia di pomodoro, fiore di bosso, peperone verde, salvia e un accenno di vaniglia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e ananas.
Fermentazione e maturazione in botte e barrique.
Alcol: 14%
Paste ripiene con pesce e funghi, Pesce arrosto, Pesce alla griglia, Carne bianca stufata, Latticini
|Calice consigliato
11 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|Settembre 2025
|Altre Annate
|DiWineTaste
|Lettori
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Ottobre 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --