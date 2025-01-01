Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente. Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva spina, pesca e fiori di sambuco seguite da aromi di biancospino, ortica, mela, ananas, pera, pompelmo, susina, foglia di pomodoro, fiore di bosso, peperone verde, salvia e un accenno di vaniglia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva spina, pesca e ananas.

Fermentazione e maturazione in botte e barrique.


