Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e biancospino seguite da aromi di ginestra, albicocca, pera, pesca, ananas, nocciola, pino, rosmarino e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di susina, mela e nocciola.

12 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.


