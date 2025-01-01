|
Vesuvio Bianco Contradae Bosco del Monaco 61-37 2021
Vesuvio (Campania)
|
Caprettone (50%), Greco (30%), Fiano (20%)
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✧✭
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di susina, mela e biancospino seguite da aromi di ginestra, albicocca, pera, pesca, ananas, nocciola, pino, rosmarino e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di susina, mela e nocciola.
12 mesi in vasche d'acciaio, 12 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 13%
|
Paste ripiene con pesce, Carne bianca arrosto, Pesce arrosto, Pesce alla griglia, Zuppe di funghi
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Settembre 2025