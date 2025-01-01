|
Alto Adige Chardonnay Riserva Stegher 2022
(Alto Adige)
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di cedro, melone, ananas, pesca, mango, pompelmo, pera, pralina, burro, vaniglia e pietra focaia.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale persistente con ricordi di banana, mela e cedro.
Fermentazione e maturazione in botte e barrique.
|
|
Alcol: 14,5%
|
Paste ripiene con pesce, Pesce arrosto, Pesce alla griglia, Crostacei alla griglia, Carne bianca arrosto
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Ottobre 2023
| --
|2022
| ✧✧✧✧✭
| Settembre 2025
| --