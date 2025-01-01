Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIII
  Alto Adige Chardonnay Riserva Stegher 2022, Cantina Produttori Bolzano (Italia)

Alto Adige Chardonnay Riserva Stegher 2022

Cantina Produttori Bolzano (Italia)

(Alto Adige)
Chardonnay
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧

(Alto Adige)
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di cedro, melone, ananas, pesca, mango, pompelmo, pera, pralina, burro, vaniglia e pietra focaia.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale persistente con ricordi di banana, mela e cedro.

Fermentazione e maturazione in botte e barrique.

Alcol: 14,5%

Paste ripiene con pesce, Pesce arrosto, Pesce alla griglia, Crostacei alla griglia, Carne bianca arrosto

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 12 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Settembre 2025


Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2020   ✧✧✧✧✧     Ottobre 2023       --    
2022   ✧✧✧✧     Settembre 2025       --    

Altri vini di Cantina Produttori Bolzano 


