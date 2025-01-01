|
Alto Adige Moscato Giallo Passito Vinalia 2022
(Alto Adige)
|
Moscato Giallo
| Vino Dolce/Passito
|Punteggio: ✧✧✧✧✭
|
Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di rosa bianca, melone, frutto della passione, mango, dattero, frutta candita, fico secco, lavanda, ananas, zucchero a velo, salvia, miele e vaniglia.
Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di uva passa, albicocca secca e litchi.
Fermentazione in barrique.
|
|
Alcol: 10%
|
Crostate di frutta secca, Pasticceria secca, Formaggi stagionati
|
|Calice consigliato
|
14 °C
|(Vini Dolci e Passiti)
|
|Settembre 2025