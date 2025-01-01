Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente. Giallo ambra brillante e sfumature giallo ambra, trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di rosa bianca, melone, frutto della passione, mango, dattero, frutta candita, fico secco, lavanda, ananas, zucchero a velo, salvia, miele e vaniglia. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di uva passa, albicocca secca e litchi seguite da aromi di rosa bianca, melone, frutto della passione, mango, dattero, frutta candita, fico secco, lavanda, ananas, zucchero a velo, salvia, miele e vaniglia.

Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco dolce e morbido, comunque equilibrato dalla freschezza, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva passa, albicocca secca e litchi. Finale persistente con ricordi di uva passa, albicocca secca e litchi.

Fermentazione in barrique. Fermentazione in barrique.

