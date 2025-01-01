Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e geranio seguite da aromi di viola appassita, lampone, mirtillo, cioccolato, cannella, tabacco, liquirizia, cuoio, vaniglia e mentolo. Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di prugna, amarena e geranio seguite da aromi di viola appassita, lampone, mirtillo, cioccolato, cannella, tabacco, liquirizia, cuoio, vaniglia e mentolo.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole. Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone. Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e lampone.

24 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia. 24 mesi in botte, 6 mesi in bottiglia.

