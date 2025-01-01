Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente. Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di camomilla, cedro, melone, frutto della passione, papaia, pera, pompelmo, ananas, susina, nocciola, burro, brioche, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, mela e cedro.

Fermentazione in barrique. 11 mesi in barrique, 22 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.


