Cultura e Informazione Enologica dal 2002 - Anno XXIII
×
Prima Pagina Eventi Guida dei Vini Vino del Giorno Aquavitae Guida ai Luoghi del Vino Podcast Sondaggi EnoGiochi EnoForum Il Servizio del Vino Alcol Test
DiWineTaste in Twitter DiWineTaste in Instagram DiWineTaste Mobile per Android DiWineTaste Mobile per iOS Diventa Utente Registrato Abbonati alla Mailing List Segnala DiWineTaste a un Amico Scarica la DiWineTaste Card
Chi Siamo Scrivici Arretrati Pubblicità Indice Generale
Informativa sulla Riservatezza
 
☰ Menu



 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

  Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2021, Cantina Tramin (Italia)

Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2021

Cantina Tramin (Italia)

(Alto Adige)
Chardonnay
Vino Bianco Vino Bianco Punteggio: ✧✧✧✧✧

(Alto Adige)
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di camomilla, cedro, melone, frutto della passione, papaia, pera, pompelmo, ananas, susina, nocciola, burro, brioche, vaniglia e minerale.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.

Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, mela e cedro.

Fermentazione in barrique. 11 mesi in barrique, 22 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.

Alcol: 14%

Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce stufato, Carne bianca stufata, Sformati di verdure e funghi, Latticini

Calice consigliato Vini Bianchi Corposi e Maturi 12 °C
(Vini Bianchi Corposi e Maturi)

Settembre 2025


 Condividi questo vino       Vota questo vino nella Wine Parade

Altre Annate
  DiWineTaste Lettori
2019   ✧✧✧✧✧     Giugno 2023       --    
2020   ✧✧✧✧✧     Dicembre 2024       --    
2021   ✧✧✧✧✧     Settembre 2025       --    

Altri vini di Cantina Tramin 


Disponibile anche dal cellulare: https://www.DiWineTaste.com/mobile

Elenco dei Vini



I Sondaggi di DiWineTaste
Quale tipo di vino preferisci consumare nel mese di Settembre?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Nella scelta di un vino, quant'è importante la denominazione?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   
Dove preferisci acquistare il vino?


Risultato   Altri Sondaggi

 Condividi questo sondaggio   


☰ Menu

Informativa sulla Riservatezza

Scarica la tua DiWineTaste Card gratuita  :  Controlla il tuo Tasso Alcolemico  :  Segui DiWineTaste Segui DiWineTaste su Twitter Segui DiWineTaste su Instagram

Scarica DiWineTaste
Copyright © 2002-2025 Antonello Biancalana, DiWineTaste - Tutti i diritti riservati
Tutti i diritti riservati in accordo alle convenzioni internazionali sul copyright e sul diritto d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione e di questo sito WEB può essere riprodotta o utilizzata in qualsiasi forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, senza il consenso scritto di DiWineTaste.
♦ DiWineTaste è composto con 2ε dal 2002 ♦