|
Alto Adige Chardonnay Riserva Troy 2021
(Alto Adige)
|
Giallo paglierino intenso e sfumature giallo dorato, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole, raffinato ed elegante, apre con note di banana, mela e acacia seguite da aromi di camomilla, cedro, melone, frutto della passione, papaia, pera, pompelmo, ananas, susina, nocciola, burro, brioche, vaniglia e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole morbidezza.
Finale molto persistente con lunghi ricordi di banana, mela e cedro.
Fermentazione in barrique. 11 mesi in barrique, 22 mesi in vasche d'acciaio, 4 mesi in bottiglia.
|
|
Alcol: 14%
|
Pasta e risotto con pesce e crostacei, Pesce stufato, Carne bianca stufata, Sformati di verdure e funghi, Latticini
|
|Calice consigliato
|
12 °C
|(Vini Bianchi Corposi e Maturi)
|
|Settembre 2025
|Altre Annate
|
|DiWineTaste
|Lettori
|2019
| ✧✧✧✧✧
| Giugno 2023
| --
|2020
| ✧✧✧✧✧
| Dicembre 2024
| --
|2021
| ✧✧✧✧✧
| Settembre 2025
| --