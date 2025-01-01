Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente. Rosso rubino brillante e sfumature rosso granato, abbastanza trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di ciliegia, lampone e prugna seguite da aromi di rosa, fragola, carruba, tabacco, pepe nero, grafite e un accenno di vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di ciliegia, lampone e prugna.

Maturazione in botte.


