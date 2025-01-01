Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente. Rosso rubino intenso e sfumature rosso granato, poco trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di prugna, amarena e mora seguite da aromi di violetta, lampone, mirtillo, cioccolato, tabacco, macis, pepe nero e vaniglia.

Attacco giustamente tannico e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di prugna, amarena e mora.

Maturazione in barrique.


