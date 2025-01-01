|
Feudo 2024
(Lazio)
|
Malvasia del Lazio, Viognier, Chardonnay
| Vino Bianco
|Punteggio: ✧✧✧✭❂
|
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, susina e cedro seguite da aromi di biancospino, ginestra, banana, pera e minerale.
Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, susina e cedro.
Maturazione in vasche d'acciaio.
|
|
Alcol: 12,5%
|
Aperitivi, Antipasti di pesce, Risotto con verdure e crostacei, Pesce saltato, Uova, Latticini
|
|Calice consigliato
|
10 °C
|(Vini Bianchi Giovani e Freschi)
|
|Ottobre 2025