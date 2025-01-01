Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente. Giallo verdolino brillante e sfumature giallo verdolino, molto trasparente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di uva, pera e pesca seguite da aromi di rosa bianca, ginestra, cedro, banana, mela, noce moscata, salvia e rosmarino.

Attacco fresco e comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di uva, pera e pesca.

Fermentazione in botte e vasche d'acciaio, 5 mesi in botte e vasche d'acciaio.


