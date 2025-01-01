|
Modena Pignoletto Ancestrale 2023
Modena (Emilia-Romagna)
Pignoletto
| Vino Spumante/Frizzante
|Punteggio: ✧✧✧✭
Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, leggera velatura, perlage fine e persistente.
Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, crosta di pane, ananas e nocciola.
Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.
Finale persistente con ricordi di mela, pera e susina.
Rifermentazione in bottiglia sui propri lieviti.
Alcol: 11,5%
Aperitivi, Antipasti di verdure e crostacei, Risotto con crostacei e verdure, Pesce saltato, Carne bianca saltata, Sformati di verdure, Latticini, Uova
|Calice consigliato
10 °C
|(Spumanti Metodo Classico)
|Ottobre 2025