Giallo paglierino brillante e sfumature giallo paglierino, molto trasparente, leggera velatura, perlage fine e persistente.

Intenso, pulito, gradevole e raffinato, apre con note di mela, pera e susina seguite da aromi di biancospino, ginestra, crosta di pane, ananas e nocciola.

Attacco effervescente e fresco, comunque equilibrato dall'alcol, buon corpo, sapori intensi, piacevole.

Finale persistente con ricordi di mela, pera e susina.

Rifermentazione in bottiglia sui propri lieviti.


